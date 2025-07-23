Adana'da Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Defalarca ateş açılan araçta bulunan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgar bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.