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Adana'da Silahlı Saldırı Hazırlığı İddiasıyla İki Motosikletli Yakalandı

Adana'da Silahlı Saldırı Hazırlığı İddiasıyla İki Motosikletli Yakalandı
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Adana'da motosikletle kaçan iki kişi yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinden ve attığı tabancadan ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 motosikletli, kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Yunus Timler Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği motosikletle giden 2 kişiyi durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü M.A (17), 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Şüpheli kaçtığı sırada arkasında oturan B.B (18) otomatik tabancayı attı. Yunus polisleri motosikletin peşini bırakmayarak aynı mahallenin ara sokaklarında durdurdu. Durdurulan motosikletin sürücüsü M.A'ın üzerinden de ruhsatız tabanca çıktı. Diğer şüphelinin attığı otomatik tabanca da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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