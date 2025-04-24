İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Evinde 12 silah ele geçirildi, "Hevesim var, biriktiriyorum" dedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evinde 7'si tabanca 12 silah ve 498 mermi ele geçirilen şahıs "Hevesim var, biriktiriyorum" diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin Ö.'nün (46) babası A.Ö. (70) ile yaşadığı evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, Narlıca Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Yapılan baskında baba ile oğlu gözaltına alındı.

Evinde 12 silah ele geçirildi, 'Hevesim var, biriktiriyorum' dedi

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Evde yapılan arama çalışmalarında 2'si kurusıkı 7 tabanca, 1'i bilye atar, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatlı tüfek ve 498 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde silahların kendisine ait olduğunu beyan eden H.Ö., "Hevesim var, biriktiriyorum" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ö. tutuklanırken babası adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Evinde 12 silah ele geçirildi,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.