Adana'da silah kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında çıkan silah kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Deniz Özdemir (18) silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yüreğir devriye ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA