Adana'da Silah Kaçakçıları Bisikletli Çocuğa Çarptı

Adana'da silah kaçakçılarının polisten kaçarken bisikletli çocuğa çarpma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda 2 şüphelinin yakalandığı 5 tabanca ve kalaşnikof ele geçirildiği öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, görevli sivil polis ekibi, ara sokaklarda şüphelendikleri plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan araç, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki çocuğa çarpıp yola devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kovalamaca sırasında 5 otomobil ile elektrik direğine de çarpan araçtaki 2 şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı. Polis araçta yaptığı aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adli işlemlerin yapıldığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ADANA