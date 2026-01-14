Haberler

Kadın hırsızlar beğendikleri ayakkabıları böyle çaldı

Kadın hırsızlar beğendikleri ayakkabıları böyle çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki kadın, sigara içerek girdikleri apartmanda beğendikleri ayakkabıları çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da sigara içerek girdikleri apartmanda beğendikleri ayakkabıları çalan kadınlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen 2 kadın sigara içerek sitedeki bir binaya girdi. Katları gezen kadınlar, bir dairenin önündeki ayakkabıları fark etti. Kadınlar botları inceledikten sonra, beğendiğini alıp hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean an yansıdı.

"Tavırlarından hırsız oldukları belli"

Güvenlik amaçlı dairenin önüne kamera taktırdığını belirten Ali Köse," Bugün bildirim geldi telefonuma, bizim kapının önünden 2 kişi yukarıdan aşağı doğru iniyordu. Bir değişikti tavırları, belli yani hırsız oldukları. Sonradan bizim kapının önünde beklemeye başladılar, sigara falan var ağızlarında çok profesyoneller bu arada. Biri beklerken, diğeri botu gösterdi, aşağıdaki kişi etrafa bakıyordu. Botu alıp koltuğunun altına koydu, sonra diğer botu alıp inceledi. O kişi aşağı inerken büyük ihtimalle bir kişi daha vardı. Şikayetçi olduk" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

Gizli görüşme ifşa oldu, komşuyu kaosa sürükleyecek çağrıyı yaptı
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip