Adana'da şehit polisler unutulmadı

Polis teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümünde, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk mezarlığında anma töreni düzenlendi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program kapsamında şehitler için dualar edildi. Törene katılan protokol üyeleri ve polisler, şehit kabirleri başında hazır bulundu. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, şehitliğe gelerek mezarları tek tek ziyaret etti ve kabirlere karanfil bıraktı. Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşlarını inceleyen Arıkan, görevlilerden de bilgi aldı. Tören boyunca polis ekipleri ve katılımcılar şehitlik alanında hazır bulundu. Programın devamında Arıkan, şehit aileleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - ADANA

