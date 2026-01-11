Haberler

Adana'da samanlık yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gece saatlerinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün gece başlayan ve bugün de devam eden samanlık yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaisalı ilçesine bağlı Gildirli Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, hayvancılık yapan bir kişinin samanlığında gece bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden şahıs durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Yangın alanında giriş ve çıkış noktalarında 2 kepçe aralıksız tahliye çalışması sürdürdü. Yangın kontrol altına alınırken bir taraftan da soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
