Yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrası su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve engelli bireyler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kentte sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere gitti. Mahsur kalan kişiler kurtarılarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ADANA
