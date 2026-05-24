Adana'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana'da gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kurban pazarındaki çadırlar ve koyunlar da sudan etkilendi.

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sağanak yağmur gece etkisini arttırdı. Sağanak yağmur sonrası merkez Seyhan ilçesinde Kıyıboyu Caddesi'nde kurban pazarının bulunduğu bölgede su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

KURBAN PAZARLARI DA ETKİLENDİ

 Kurban pazarında kurulan bazı çadırların yağıştan etkilendiği görülürken, koyunların su içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan yağış sonrası bölgede oluşan çamur ve su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte de güçlük çekti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
