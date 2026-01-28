Haberler

Saimbeyli'de yağışlar sonrası yola yine kaya düştü

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Olay, geçmişte yaşanan ve 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği facianın olduğu bölgede meydana gelmesi nedeniyle endişe yarattı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları Adana–Saimbeyli kara yoluna düştü. Yolda kısa süreli tehlike oluşurken, ekipler yola düşen kaya parçalarını temizledi.

Aynı noktada 6 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen faciada, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan otomobilin üzerine kaya parçası düşerek öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
