Saimbeyli'de yağışlar sonrası yola yine kaya düştü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dağlık alandan kopan kaya parçası kara yoluna düştü. Olay, geçmişte 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede meydana gelmesi nedeniyle endişe oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları Adana–Saimbeyli kara yoluna düştü. Yolda kısa süreli tehlike oluşurken, ekipler yola düşen kaya parçalarını temizledi.

Aynı noktada 6 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen faciada, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan otomobilin üzerine kaya parçası düşerek öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. - ADANA