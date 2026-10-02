Haberler

Adana'da şafak operasyonunda 12-25 yıl hapis cezalı 4 firari hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da şafak operasyonunda 12-25 yıl hapis cezalı 4 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarından 12 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Adana'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarından 12 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlülerin saklandığı adresleri belirledi. Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan Yusuf G., uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Sedat A., yağma ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezası bulunan Derman G. ile hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Fatih K. yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava

Soruşturma tamamlandı! Eski bakanın sır ölümüne 3 ayrı dava
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!