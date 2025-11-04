Adana'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıslar üzerine uygulama yapıldı. Uygulamada şüpheli şahısları durduran polis, GBT sorgusu yaptı. Yapılan aramalarda 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak şüpheliler hakkında silahlı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA