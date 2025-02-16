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Adana'da Restorana Silahlı Saldırı: Aile Yaralandı

Adana'da Restorana Silahlı Saldırı: Aile Yaralandı
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Adana'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, eski kiracı ile dükkanın yeni sahibi arasındaki tartışma sonucunda ailenin üç ferdi yaralandı. Saldırgan olay sonrası motosikletle kaçtı.

Adana'da karı-koca ve kızlarının yaralandığı restorana silahlı saldırının detayları belli oldu. Eski kiracının dükkanın yeni sahibi ile tartıştığı ve aileye

ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs elindeki av tüfeğiyle eski iş yerine gidip, dükkanın yeni sahibi Bülent U. ile tartıştı. Bülent U.'dan iş yerini boşaltmasını isteyen şahıs, tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U. ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Şüpheli, olayın ardından sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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