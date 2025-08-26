Adana'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, evinin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açtıktan sonra yakalandı. Mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle yaklaşık 15 el ateş eden O.K., olay yerine giden polis ekiplerini hedef aldı. Olay sonrası balkondan atlayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K., adliyede kendisini görüntüleyenlere de hakaret etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
