Pompalı tüfekli saldırgan yakalandı

Adana'da pompalı tüfekle sokakta gezip atış talimi yapan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınacağı sırada tüfeği atıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi 2796 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (24) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı pompalı tüfekle sokakta gezip atış talimi yaptı. Şahıslar daha sonra bölgeden ayrılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis harekete geçti

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam Devriye Ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Gültepe Mahallesi Elifsu Uludağ Caddesi'nde elinde pompalı tüfekle gördükleri B.A.'yı durdurmak istedi ancak B.A., tüfeği atıp kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından B.A., ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan B.A.'nın arkadaşının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı