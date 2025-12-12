Haberler

Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu satışı yapmakla suçlanan A.A., polisin yaptığı baskında teslim olmayarak sosyal medyada canlı yayın yapıp kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Olay anında A.A.'nın aile büyükleri de evde bulunuyordu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yasaklı madde satışı yaptığı ileri sürülen ve sabıka kaydı bulunan A.A.'yı yakalamak için 10 Aralık Çarşamba gecesi operasyon düzenledi. Üç katlı binanın en üst katında yaşayan A.A.'nın kısa süre önce cezaevinden çıktığı da öğrenildi.

"Polisi eve almadı havaya ateş açtı"

Polislerin "Emniyete götürüleceksin" talebini reddeden A.A., kapıyı açmayarak ekiplerin içeri girmesine engel oldu. Anne ve babasının da evde bulunduğu sırada elindeki tabancayla direnen şüpheli, ateş etmeden önce dışarıdaki polislere, "Abi havaya ateş edebilir miyim?" diye seslendi. Ekiplerin "Sakın ateş etme" uyarısına karşılık, "O zaman kafama ateş ederim" ifadelerini kullandı.

"Anne ve babasını dışarı çıkardı sosyal medyadan canlı yayın yaptı"

A.A., anne ve babasını evden çıkardıktan sonra bu kez cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Teslim olmamakta ısrar eden şüpheli için bölgeye önce müzakereciler, ardından özel harekat ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yasaklı madde etkisinde olduğu değerlendirilen A.A., bir süre sonra elindeki tabancayla kendi başına ateş etti. Olay yerine giren ekipler, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tıp kurumu morguna kaldırılan şahsın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

