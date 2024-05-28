Adana'da polis, mahalle muhtarları ile sorunları görüştü

Adana'da polis, mahalle muhtarları ile asayiş, trafik ve genel güvenlik yönünden meydana gelebilecek sorunları görüştü.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerimizde meydana gelebilecek asayiş, trafik ve genel güvenlik sorunlarını yerinde tespit ederek sorunların çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla mahalle muhtarları ile görüşüp fikir alışverişinde bulundu. - ADANA