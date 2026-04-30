Feke'de atık kağıt yangını polis ve itfaiyeden hızlı müdahale

Adana'nın Feke ilçesinde atık kağıtların alev alması sonucu çıkan yangın, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Feke ilçesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki öğretmenevi binasının hemen yanında bulunan atık kağıt yığınlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Feke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliğini alarak yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin de desteğiyle alevlerin binaya sıçramasını önlendi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

