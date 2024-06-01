Üye Girişi
Haberler

Adana'da PKK'lı 15 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 PKK'lı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yapılan eylemleri gerçekleştiren kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 Pkk'lı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yol kapatıp ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Molotofkokteyli ve EYP'li eylemlerini kaydetmişler

Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adana PKK Güvenlik Adana Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

 Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

 Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü

Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title