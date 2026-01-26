Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Adana'da otoyolda beton bariyere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesin bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. KONTUR firmasına ait otobüs Hatay'dan Konya'ya doğru yola çıktı. Ö.S. (46) kullandığı 42 HC 737 plakalı otobüs ile beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA