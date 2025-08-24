Adana'da Otoyolda Yanan Araç Orman Yangınına Sebep Oldu

Adana'da Otoyolda Yanan Araç Orman Yangınına Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde TAG Otoyolu'nda bir aracın yanması sonucu başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda yanan aracın sebep olduğu orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikameti Tekir-Eskonacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Araçtaki yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan mücadele başlattı. 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı ile yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.