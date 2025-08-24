Adana'da Otoyolda Yanan Araç Orman Yangınına Sebep Oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda yanan aracın sebep olduğu orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikameti Tekir-Eskonacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Araçtaki yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan mücadele başlattı. 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı ile yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA