Adana'da Otoyolda Tır Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adana'da Pozantı-Adana Otoyolu'nda bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve otoyol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'da otoyolda bir tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangın, Pozantı-Adana Otoyolu'nda Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Yangın aracı kullanılamaz hale getirirken, alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otoyol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
