Haberler

Otoyolda tır kazası: 1 yaralı

Otoyolda tır kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda konteyner yüklü tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.

Adana'da otoyolda meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden 33 CCN 75 plakalı konteyner yüklü tır, 31 AFM 669 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle konteyner yüklü tırın sürücü kabini hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Pozantı yönündeki iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin güvenlik önlemleri altında tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

Kader maçımızı yönetecek hakem belli oldu
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
Japonya'dan 30 yıl sonra tarihi faiz adımı: Piyasaların gözü Fed'de

Japonya'dan 30 yıl sonra tarihi faiz adımı: Piyasaların gözü Fed'de
Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu