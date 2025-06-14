Adana'da Otomobil Mağazaya Daldı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Adana'da Otomobil Mağazaya Daldı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir ayakkabı mağazasına girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak olay sırasında iş yerinde panik yaşandı. Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu ve soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil mağazaya daldı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi. Büyük bir gürültüyle iş yerinin camlarını kırarak içeri giren otomobilin kadın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken iş yeri çalışanları büyük panik yaşadıklarını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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