Adana'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kökez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürme çalışması başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa