Adana'da Okul Önlerinde Narko Alan Uygulaması
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, okul önlerinde narko alan uygulaması gerçekleştirerek şüpheli kişilere GBT sorgusu ve üst araması yaptı.
Adana'da polis okul önlerinde narko alan uygulaması yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, okul önlerinde narko alan uygulaması yaptı.
Narkotik polisleri okul önlerinde şüpheli gördükleri şahıslara GBT sorgusu yaparak üstlerini aradı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa