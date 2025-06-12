Adana'da Oğul, Annesini Kebapçıda Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldüren şüphelinin kebapçıya girerken ve annesini öldürdükten sonra soğuk kanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması anbean görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), dün iş yerinde oğlu Ali B. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kebapçının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli Ali B., saat 08.04'te elektrikli bisikletiyle olay yerine geliyor. Yaklaşık 8 dakika içeride kalan Ali B., daha sonra hızla buradan çıkıp uzaklaşıyor. Olaydan sonra cinayet dedektifleri tarafından kısa sürede Sümer Mahallesinde bir ikamette gözaltına alınan Ali B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA