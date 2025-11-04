Haberler

Adana'da Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Pozantı ilçesinde öğrenciler için 'Narkogençlik, Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenli Bilinçli İnternet Kullanımı' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ve internet güvenliği üzerine bilgilendirme yapıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde öğrencilere yönelik, "Narkogençlik, Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenli Bilinçli İnternet Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Narkogençlik, Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenli Bilinçli İnternet Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde, madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri, gençlerin bağımlılık tuzaklarından korunma yolları ve internetin güvenli kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Program kapsamında alanında uzmanlar, gençlerin bilinçli bireyler olarak topluma katkı sağlamalarının önemine vurgu yaparak, bağımlılıkla mücadelenin hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
