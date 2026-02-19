Adana'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek ile Üçdut Yeşilova mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada servis şoförü ile 1 öğrencinin ağır, 7 öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı