Adana'da Mutfak Tüpü Çalan Şahıs Yakalandı

Adana'nın Feke ilçesinde bir iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde dün bir iş yerinden mutfak tüpü çalındığı ihbar edildi. İhbar üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tüpü çaldığı tespit edilen M.Ö.'yü (43) yakalamak için çalışma başlattı. Feke Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile polis ekipleri M.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Baskın sonucunda M.Ö.'nün evinde 8 adet mutfak tüpü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA