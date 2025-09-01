Adana'da Mutfağa Giren Yılan Panik Yarattı

Adana'da bir ailenin mutfağında ortaya çıkan yılan, evde kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin mutfağına yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahipleri paniğe kapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatlarla yılanı yakalayarak kontrol altına aldı. Zararsız olduğu belirlenen yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - ADANA