Adana'da Motosikletli Şahıs Park Halindeki Aracın Camını Kırdı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirsiz bir motosikletli şahıs, park halindeki bir otomobilin camına saldırdı. Polis sirenlerini duyan şüpheli, olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kimliği belirsiz kişi, motosiklet ile gelerek park halindeki bir otomobilin camına saldırdı, polis sirenlerini fark edince kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli bir şahıs, park halindeki otomobilin yanına yaklaştı. Ardından aracın camlarını kırdı. Bu sırada yolun karşısından gelen polis aracının sirenlerini fark eden şüpheli eylemini bırakarak kaçtı.

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
