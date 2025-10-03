Haberler

Adana'da Motosikletli Kadın İki Defa Aynı Yerde Kaza Geçirdi

Kozan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, aynı noktada iki kez otomobil çarpması sonucu kaza geçirdi. İlk kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosikletli aynı yerde iki defa otomobil çarpması sonucu kaza geçirdi. Motosiklet sürücüsü kadınla birlikte 4 kişinin yaralandığı ilk kaza ve önceki kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 01 BDE 962 plakalı Küba marka motosikletle D.Y. yönetimindeki 09 ADJ 594 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte arkasında bulunan 3 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 22 gün öncede aynı yer kaza geçirdiği öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün karıştığı 2 kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
