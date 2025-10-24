Adana'da Motosiklet Sürücüsü Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'da öğrenci servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi hareket halindeyken önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet öğrenci servisinin altına girerken, serviste yangın çıktı. Bunun üzerine öğrenciler hemen tahliye edildi. Bir taraftan da 112'ye haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar servis yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak feci şekilde hayatını kaybetti. Servis aracından geriye demir yığını kaldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA