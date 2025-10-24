Haberler

Adana'da Motosiklet Sürücüsü Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü çıkan yangında feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da öğrenci servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi hareket halindeyken önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet öğrenci servisinin altına girerken, serviste yangın çıktı. Bunun üzerine öğrenciler hemen tahliye edildi. Bir taraftan da 112'ye haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar servis yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak feci şekilde hayatını kaybetti. Servis aracından geriye demir yığını kaldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
