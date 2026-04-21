Feci kazada hayatını kaybeden kız, gelinlik ve duvakla uğurlandı

Adana'da bir motosiklet kazasında 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Genç kızın cenazesinde tabutuna gelinlik ve duvak konulması dikkat çekti.

Adana'da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi. Kızın cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulduğu görüldü.

Kaza, 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletteki Acar, metro köprüsü beton direğine çarparak yere düştü. Motosiklet ise bir sürü sonra devrildi. Kazada sürücü ile yolcu metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zeynep Su Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağır yaralanan sürücü Ercan A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.

Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu

Yaptıklarını daha önce başarabilen olmadı! Bir daha yaşanması da zor
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz

Avrupa'dan beklenmedik çıkış! Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydılar
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak

İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk yaşanacak