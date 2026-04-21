Feci kazada hayatını kaybeden kız, gelinlik ve duvakla uğurlandı

Adana'da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi. Kızın cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulduğu görüldü.

Kaza, 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletteki Acar, metro köprüsü beton direğine çarparak yere düştü. Motosiklet ise bir sürü sonra devrildi. Kazada sürücü ile yolcu metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zeynep Su Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağır yaralanan sürücü Ercan A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.

Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı. - ADANA

