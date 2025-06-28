Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Köseoğlu idaresindeki 01 AZA 072 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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