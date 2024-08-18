Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Yaşar Cebe hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Adana'nın yolda giderken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Cebe idaresindeki 01 ANA 190 plakalı motosiklet, cadde üzerinde kaldırıma savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA