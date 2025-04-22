Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Baba Hayatını Kaybetti, Aile Yaralandı

Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

ADANA - Adana'da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, karısı ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.