Haberler

Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı

Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırrken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı