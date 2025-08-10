Adana'da Motosiklet Devrildi: 2 Polis Memuru Yaralandı

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yunus polislerine ait motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın bir bölgede uygulama noktasında bulunan polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan polis memurlarını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA