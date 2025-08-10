Adana'da Motosiklet Devrildi: 2 Polis Memuru Yaralandı

Adana'da Motosiklet Devrildi: 2 Polis Memuru Yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde yunus polislerine ait motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve diğer polisler müdahale etti.

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yunus polislerine ait motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın bir bölgede uygulama noktasında bulunan polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan polis memurlarını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
