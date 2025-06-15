Adana'da Minibüs Şoförü Kazada Yaşlı Adamı Öldürdü

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Adana'da minibüs şoförünün, 'İçindeki candan sorumluyum' diyerek 65 yaşındaki İbrahim K.'ye çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, minibüs sürücüsünün dikkat çekici sözlerinin ardından meydana geldi.

"İçindeki candan sorumluyum" dedi, saniyeler sonra can aldı

ADANA - Adana'da, "Ben içindeki candan sorumluyum, sen keyfine bak" diyen minibüs şoförünün bu sözlerinden sadece saniyeler sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İbrahim K.'ye çarpması kameraya yansıdı. Kazada yaralanan şahıs olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 Haziran günü saat 15.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, meydana gelen kazada, Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan İbrahim K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde zemine vuran İbrahim K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim K.,10 Haziran günü hayatını kaybetti.

Kazanın hemen öncesinde araç içinde geçen diyalog ise dikkat çekti. Minibüs şoförü Y.E.Ç.'nin yolcusuna, "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dediği anların hemen ardından yaşlı adama çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kazayla birlikte minibüsteki yolcuların çığlık attığı, sürücünün panik halinde araçtan indiği görüldü. Gözaltına alınan sürücü Y.E.Ç., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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