Kurt köpeklerinin saldırı anı kamerada: Küçük köpeği bulunan kadını yere düşürdüler

Adana'da yürüyüş yapan bir kadın, kurda benzeyen iki köpek tarafından saldırıya uğradı. Etraftaki esnafın müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kurt köpeklerinin küçük cins köpeğiyle giden kadına saldırdığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların saldırısı sonucu kaçan ve iki kez yere düşen kadını çevredekiler kurtarırken bir esnaf, "Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi" dedi.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Etraftaki esnaf ise kadının imdadına yetişti. Esnaf ve vatandaşlar kadını saldırıdan kurtardı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi"

Bölge esnafından Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

"Saldıran hayvanlar köpek mi yoksa kurt mu oldu" sorusuna yanıt veren Süleyman Civan, "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk" diye konuştu. - ADANA

