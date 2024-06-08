Adana'da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Adana'da orman yangını çıktı. İhbar sonrası orman ve belediyeye bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yayılma tehlikesi olan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalarıyla yangının ilerlemesini durdurup kontrol altına almak için mücadele ediyor.