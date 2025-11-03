Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle şarampole devrildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sedyeye bindirilen sürücü daha sonra halat yardımıyla uçurumdan yukarı doğru çekildi.
Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel