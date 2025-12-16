Haberler

Kendisini döven komşusunu vurup tutuklandı: "Gururuma yediremedim, vurdum"

Kendisini döven komşusunu vurup tutuklandı: 'Gururuma yediremedim, vurdum' Haber Videosunu İzle
Kendisini döven komşusunu vurup tutuklandı: 'Gururuma yediremedim, vurdum'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, kendisini dövdüğü iddiasıyla komşusuna ateş açan A.Y., mahkemece tutuklandı. Olay sonrası B.Ü. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kendisini dövdüğü iddiasıyla komşusunu vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde, "Gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü.

Olay, 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce B.Ü. (53), dini değerlere küfür eden komşusu A.Y.'yi (55) dövdü. Bunun üzerine A.Y. kin gütmeye başladı. A.Y., daha sonra sokakta karşılaştığı komşusu B.Ü. görünce belinden tabancını çıkartıp defalarca ateş açtı. B.Ü. karnından ve bacağından yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Y., ise polis tarafından kaçamadan olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
title