Adana'da Kolu Kaya Arasına Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, suda gördüğü bir cismi almak için kolunu iki kaya arasına sokunca sıkıştı. Arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu vatandaşı kurtardı. Şahıs hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kolu iki kaya arasına sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Karaisalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş arkadaşlarıyla birlikte doğaya gezmeye çaktı. Şahıs suda gördüğü bir şeyi almak için iki kaya arasına kolunu soktu. Ancak kolu kaya arasına sıkıştı. Bunun üzerine arkadaşları 112'yi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonrası şahsın iki kaya arasına sıkışan kolunu kurtardı. Şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa