Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.