Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti
AA - 3. Sayfa
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Adana'da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi. Şahsın cansız bedeni ise yakınlarına teslim edilmesi için morga kaldırıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA / Fikret Kavğalı - 3. Sayfa