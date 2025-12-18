Haberler

Kayıp yaşlı adam 12 gündür bulunamadı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan bu yana kayıp olan zihinsel engelli Vahit Şentuna'yı bulmak için sürdürülen çalışmalar henüz sonuç vermedi. Ekipler ve ailesi, Şentuna'nın izine ulaşmak için seferber olmuş durumda.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan, zihinsel engelli 1 çocuk babası Vahit Şentuna'yı bulmak için arama çalışmaları sürmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

Olay, 6 Aralık'ta İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden Vahit Şentuna, dönüş yolunda yönünü kaybetti. O günden bu yana kendisinden haber alınamazken, ailesi ve ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma ve polis ekipleri ilçenin yanı sıra Adana genelinde de arama çalışmaları yaptı. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendirilen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.

Babasını bulabilmek için umutla bekleyen kızı Hatice Şentuna, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Babam kimseye zarar vermez, zihinsel engeli var. Gören ya da duyanların yanında kalıp 112'ye haber vermesini istiyoruz. Ekipler ve ben her yeri arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son olarak elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde 6 Aralık'ta, Vahit Şentuna'nın Saygeçit Mahallesi'ndeki dolmuş durağı çevresinde görüldüğü, bu noktadan sonra ise bir daha kameraya yansımadığı öğrenildi. Görüntülerde, durakta araç geçişinin olmadığı da dikkat çekti.

Yetkililer, Şentuna'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
