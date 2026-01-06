Haberler

Kayıp gencin cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu

Kayıp gencin cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. Ailesi kayıp başvurusu yaparken, polis ve AFAD ekipleri yoğun bir arama çalışması yürüttü. Kaygısız'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'da 4 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın cansız bedeni, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı. Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı. Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Yapılan çalışmalarda sonuca ulaşılamayınca sualtı polisi ve gemi adamları da bugün izlerin bulunduğu yerin aşağı kısımlarında Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma yürüttü.

Gün boyu süren aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, akşam saatlerinde gölde balık tutan bir kişi su üzerinde bir cansız beden gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve arama ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerden oluşan gemi adamlar cenazeyi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Kaygısız'a ait olduğu belirlendi. Kaygısız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

"Ben kralım" diyerek kendini inanılmaz bir ödüle layık gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

Solskjaer için geri dönüş ihtimali! Teklife sıcak bakıyor